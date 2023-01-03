ثامر السليم



دعا أمين عام الجامعة د.فايز الظفيري مراكز العمل في جامعة الكويت الى الالتزام بالإجراءات اللازمة لإغلاق الحسابات والصرف على ميزانية الجامعة للسنة المالية 2022-2023، وذلك لقرب انتهاء السنة المالية في 30 مارس لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن تلك السنة.



وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة ان أبرز الإجراءات التي طالب الأمين العام الالتزام بها ما يتعلق بالمقبوضات والتحصيلات نظرا لتوقف قبول التوريد النقدي لخزينة الجامعة فيجب مراجعة إدارة الشؤون المالية بشأن توريد أي متحصلات تخص السنة المالية 2023/2022 في موعد أقصاه يوم الخميس 23 مارس، لافتة إلى انه فيما يتعلق بالمصروفات فإنها تتضمن تعويضات العاملين على ان تصرف المرتبات والبدلات والعلاوات والمكافآت المستحقة حتى نهاية السنة المالية قبل يوم 23 مارس.



وأضافت المصادر ان بند المصروفات يتضمن المشاريع الإنشائية والخدمات والمشتريات والتوريدات وأي مبالغ مستحقة عن أعمال منجزة بالمشاريع الإنشائية أو خدمات أو مشتريات وتوريدات سلمت لمخازن الجامعة قبل يوم 30 مارس أو سلمت للأقسام العلمية ولم تصرف تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر قيمتها خلال الفترة من 2 إلى 13 أبريل وتعلن ما تم وصوله من قوائم ومطالبات لحساب الأمانات، وفي حال عدم وصول القوائم والمطالبات يجب حصرها وعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها في موعد أقصاه 20 أبريل.



وتابعت المصادر: فيما يتعلق بالسلف المؤقتة والمستديمة فعلى العاملين ممن لديهم سلف نقدية مؤقتة محلية أو خارجية تقديم مستندات الصرف إلى إدارة الشؤون المالية لتسوية السلفة مباشرة بنهاية الغرض من صرفها قبل نهاية دوام 12 يناير، وفي حالة عدم تقديم المستندات سيتم الخصم من راتب متعهد السلفة عن شهر فبراير، داعية من لديهم سلف مؤقتة مازالت قيد الاستخدام وسينتهي العمل بها بعد تاريخ الإغلاق في 13 مارس العمل، تزويد إدارة الشؤون المالية بالمستندات التي تم صرفها وتوريد المتبقي على أن يتم عمل طلب جديد في بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من بداية شهر أبريل، مشيرة إلى انه لن تقبل أي مستندات للتسوية تخص السنة المالية 2022/٢٠٢٣ بعد نهاية مارس وسيتم خصم القيمة من متعهد السلفة من راتب مايو 2023.



وأشارت إلى ان إدارة الشؤون المالية دعت أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم سلف مؤقتة محلية للصرف منها على مشاريع الأبحاث الالتزام بقواعد وإجراءات دعم البحث العلمي والتي تنص على انه لا يجوز ترحيل سلفة الأبحاث من سنة مالية إلى السنة التالية، مبينة توقف طلبات سلف الأبحاث اعتبارا من أول يناير حتى نهاية مارس سنويا، مع ضرورة تسوية سلف الأبحاث وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة الجامعة ويتم استقطاع قيمة السلفة من راتب الباحث الرئيسي في حال عدم التسوية قبل ذلك الموعد.