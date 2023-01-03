شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت عام 2023 بخسائر سوقية بلغت 831 مليون دينار بنسبة 1.8% على وقع عمليات بيع لافتة شملت العديد من الأسهم في كافة القطاعات خاصة الأسهم القيادية، ليصل إجمالي القيمة إلى 45.89 مليار دينار انخفاضا من 46.72 مليار دينار في جلسة ختام العام الماضي.



وكان لافتا ان الجلسة بدأت بتوازن مع جنوح للتراجع، ولكن التوسع في عمليات البيع خلال النصف الثاني من الجلسة أدى إلى زيادة تراجع مؤشرات السوق خاصة مع زيادة العمليات البيعية لأسهم السوق الأول.



وتراجعت السيولة في أول جلسة بالعام الجديد بنسبة 7% بمحصلة 40.3 مليون دينار مقابل 43.5 مليون دينار في الجلسة الماضية، وجاء سهم «بيتك» بالصدارة بتداولات بلغت قيمتها 15.2 مليون دينار، تشكل 37.7% من الإجمالي، تلاه سهم اجيليتي بـ 4.8 ملايين دينار، وعقارات الكويت بـ 2.8 مليون دينار، وايفا بـ 1.5 مليون دينار، اضافة إلى سهم صناعات بسيولة 1.2 مليون دينار.



كما تراجعت احجام التداول بنسبة 12% بإجمالي كميات اسهم 155 مليون سهم انخفاضا من 177 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، تصدرها سهم عقارات الكويت بـ 25.8 مليون سهم.



وعلى مستوى القطاعات، تراجعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات تصدرها «خدمات استهلاكية» بـ 4.3%، وانخفضت اسعار 71 سهما مقابل ارتفاع 35 سهما، واستقرار أسعار 17 سهما، فيما لم يجر التداول على 32 سهما.



وبلغت خسائر مؤشر السوق الأول 2.1% بتراجع 170 نقطة ليصل إلى 7945 نقطة، كما بلغت خسائر مؤشر السوق الرئيسي 0.5% بتراجع 28 نقطة ليصل إلى 5568 نقطة، وخسر مؤشر السوق العام 1.7% بتراجع 129 نقطة ليصل إلى 7162 نقطة.