

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حمود مبارك فهد العنزي، سعد عايد زايد الحربي، عبدالله جديع الظفيري، أحمد عبدالله الرشيدي، فتحية حسن الفيلكاوي، سعود خلف عبيد العنزي، أحمد هادي تركي المطيري، علي عبدالحسن هيثم، سعود عبدالعزيز بوحيمد، وفيصل عبدالرحمن المطيري.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: سلمان جاسم عويد العنزي، إبراهيم فهد عبدالله العجمي، عبدالعزيز هيثم التركيت، عادل غلاب فجري الفجري، وغالية جاسم محمد الظفيري.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.