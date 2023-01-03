محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي، من ضبط مسافر لدى قدومه إلى البلاد وهو يقود مركبة وبحوزته سلاحا ناريا وسكاكين ومطاعات وصواعق كهربائية وخمورا كانت مخبأة في أجزاء المركبة.



وفي التفاصيل، قدمت إلى منفذ العبدلي الحدودي مركبة يقودها أحد الأشخاص، لكن المفتش الجمركي ساوره الشك تجاه المركبة، فقام بإخضاعها للفحص الدقيق، وتم العثور على سلاح ناري، و10 بخاخات مسيلة للدموع، و4 صواعق كهربائية، و6 مطاعات، و39 سكينا، و4 كراتين ألعاب نارية، إضافة إلى 15 عبوة سائلة يشتبه بأنها مسكرات كانت موجودة في أجزاء المركبة.



هذا، وتم عمل الإجراءات الجمركية المتبعة، كما تم تحويل المضبوطات والمسافر إلى جهات الاختصاص.