القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حقق فريق أسوان مفاجأة بفوزه على ضيفه الزمالك 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس بستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري الممتاز المصري، وهي الهزيمة الأولى للأبيض في الموسم الحالي.

بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة، فيما رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.



طالب اتحاد الكرة المصري المدير الفني للنادي المصري حسام حسن بسداد 4 آلاف يورو ثمن شاشة الفار التي حطمها في مباراة أسوان اعتراضا على احتساب ضربة جزاء فاز بها الفريق الأسواني ضمن الجولة 11 لمسابقة الدوري، وقال عضو مجلس الادارة عامر حسين، إن لم يسدد حسام حسن قيمة الشاشة فسوف يتعرض لإيقاف طويل.



وتستكمل اليوم الجولة 11 بأربع مباريات، حيث يستضيف غزل المحلة فريق سيراميكا، كما يستضيف المقاولون العرب فريق حرس الحدود، فيما سيكون البنك الأهلي في ضيافة الإسماعيلي، وسموحة في ضيافة فيوتشر.