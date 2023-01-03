استأنفت الشرطة في إيران تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية، خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك مؤقتا، مما يهدد بتأجيج الاحتجاجات المتواصلة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مقر «شرطة الاخلاق» بسبب عدم التزامها بقواعد اللبس.



وقال مسؤول في الشرطة الايرانية «بدأنا تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج «ناظر-1» في مختلف أنحاء البلاد»، وفق ما أوردت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية.



ولم يحدد المسؤول الذي لم يتم ذكر اسمه، تفاصيل إضافية بهذا الشأن.



لكن وكالة «فارس» اشارت الى أن ذلك البرنامج يتعلق بمسألة «خلع الحجاب في السيارات».



من جهة اخرى، أكد القضاء الإيراني أن المحكمة العليا ثبتت حكم الإعدام بحق شخص على خلفية الاحتجاجات.



وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية امس أنه «تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر الفائت»، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.



وكانت محاكمة بروغني بدأت في أكتوبر الماضي، بتهمة «الحرابة» التي تصل عقوبتها الى الإعدام في إيران.



ووفق ما أورد «ميزان أونلاين» قام بروغني بـ«جرح حارس أمن باستخدام سكين بنية القتل»، و«إثارة الذعر لدى الناس»، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.