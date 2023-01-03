طالبت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أمس، سكان مقاطعة (ويلتون) وأجزاء من مقاطعة (ساكرامنتو) الجنوبية، الواقعة على طول نهر (كوسومنيس)، اللتين تشهدان عاصفة مطيرة، باللجوء إلى مراكز الإيواء الوطنية أو الاحتماء بمناطق مرتفعة، لتجنب الفيضانات المتوقع استمرارها.



وحذرت هيئة الأرصاد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأميركية - من استمرار موجة الطقس السيئ الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مقاطعة ويلتون الواقعة شمال كاليفورنيا تعرضت لموجة من العواصف المطرية التي تبعتها فيضانات، مما تسبب في انهيار سدين على طول نهر (كوسومنيس).



وتسببت العواصف القوية في هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة مع استعداد الولاية لبدء عام جديد.



وأغلقت الفيضانات والانزلاقات الصخرية الناتجة عن الأمطار غير المسبوقة أجزاء من الطرق عبر شمال كاليفورنيا.

فيما أظهرت خريطة على الإنترنت لمنطقة المرافق العامة بمدينة سكرامنتو أن أكثر من 153 ألف ساكنا قد تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي خلال يوم السبت.



كذلك، ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجات بلدة شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية الأحد مجددا، مما تسبب في المزيد من الأضرار في الطرق والمنازل والمزيد من توتر الأعصاب بين السكان، حسبما أعلنته هيئة «المسح الجيولوجي» الأميركية.



وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أمس أن الهزة الأولى جاءت قبل أيام من عيد الميلاد في منتصف الليل وتسببت في تصدعات في الطرق وإسقاط الجدران.



وأضافت أن المدينة كانت لاتزال تتعافى من ذلك الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات عندما تعرضوا لهزة أخرى، وهذه المرة كانت في يوم رأس السنة الجديدة.