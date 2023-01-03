عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر والتي تنطلق غدا الأربعاء، دعت وزارة التربية الطلبة الى الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالاختبارات، موضحة عددا من مخالفات لائحة الامتحانات التي يتطلب من الطلبة الانتباه لها وتجنبها حتى لا يعرض الطالب نفسه للحرمان.



وذكرت «التربية» ان المتعلم يحرم من درجة الامتحان (العملي، التحريري) ودرجة الأعمال وترصد له درجة (صفر) للمجال الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة (في امتحانات الفترة الدراسية الأولى).



في حال ارتكب الغش أو ساعد غيره على الغش وإذا قام بكتابة اسم آخر غير اسمه على ورقة إجابة الامتحان.



كذلك المتعلم الذي يحاول الغش أو يحاول مساعدة غيره على الغش داخل لجنة سير الامتحان (التحريري) أو العملي عن طريق مادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية يقصد من ورائها الحصول على الإجابة بطريقة غير مشروعة.



وكذلك إذا قام بإعطاء ورقة إجابته إلى متعلم آخر في لجنة سير الامتحان وإذا أعطى المتعلم أي وسيلة غش إلى متعلم آخر في لجنة سير الامتحان.



وأضافت انه يحرم أيضا المتعلم من درجة الامتحان (العملي، التحريري) ودرجة الأعمال وترصد له درجة (صفر)



للمجال الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة (في امتحانات الفترة الدراسية الأولى) في حال كتب متعلم لمتعلم آخر داخل لجنة سير الامتحان وإذا امتنع متعلم عن تسليم ورقة الإجابة والخروج من لجنة سير الامتحان حال ضبطه متلبسا بالغش



وإذا وجد مع المتعلم أي أوراق غش أو ورقة إجابته أو أي جهاز اتصال أو سماعات لاقطة من أي نوع أثناء ذهابه إلى دورات المياه الصحية أو عودته منها بعد تفتيشه من قبل رئيس لجنة الامتحان أو المراقب أو الملاحظ، كما يحرم المتعلم الذي يحاول الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحانات أو ممتلكاتهم في اللجان أو الساحات الخارجية المحيطة بحرم المدرسة.



وإذا وجد مع المتعلم أي جهاز اتصال وخاصة الأجهزة الخلوية والسماعات اللاقطة بكل أنواعها أو أي أجهزة حديثة ومتطورة ولو كانت مغلقة داخل لجنة سير الامتحان.



وإذا استخدم المتعلم ورقة إجابته لامتحانات سابقة وأخفى ورقة إجابة للامتحان الحالي أثناء وجوده في لجنة سير الامتحان وإذا وجدت لدى المتعلم في لجنة الامتحان قصاصات من الورق مكتوب عليها أو على الأدوات التي بحوزته أو وجود كتابة على يديه أو أي جزء من جسمه أو على ملابسه (تتعلق بمادة الامتحان) للغش منها.