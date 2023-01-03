باشر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري مهام عمله بعد الانتقال إلى مكتبه الجديد في مبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية الأسبوع الماضي.



وأعلن د. فايز الظفيري أنه تم انتقال الأمانة العامة إلى المبنى الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، مقدرا تاريخ جامعة الكويت العريق بمرور 56 عاما على افتتاحها، معتزا بصروحها التي احتضنت هذه الأسرة الجامعية طوال هذه المدة تاركة أجمل الأثر على الأسرة الجامعية ومنتسبيها ومرتاديها.



وأعرب د. الظفيري عن فخره بهذه المؤسسة الأكاديمية التي تمثل جامعة الكويت وبصرحها الجديد الذي يعد مدينة جامعية متكاملة، ومشروعا تنمويا حقيقيا ملموسا على أرض الواقع للكويت.



وفي الختام تقدم د. الظفيري بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنشاء هذا المعلم الأكاديمي العلمي الذي أضحى اليوم مدينة صباح السالم الجامعية.