أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا قرارا بتشكيل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للكويتيين فقط مع وضع اقتراح مناسب للصرف.



وجاء في القرار:



مادة أولى: تشكل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين فقط مع وضع اقتراح مناسب للصرف، وذلك على النحو التالي:



٭ ص/ أحمد مناور السعيد - رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة مبارك الكبير - رئيسا.



٭ ص/ نوير البطاح - رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الفروانية - نائب الرئيس.



٭ ص/ مي الخرجي - رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الصباح الطبية بالتكليف - عضوا.



٭ ص/ حسين العنزي - رئيس قسم الصيدلة بمستشفى العدان - عضوا.



٭ ص/ بتول الصالح - مكتب الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية - عضوا.



٭ ص/ جنان معرفي - مكتب الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية - عضوا.



٭ د.جاسم البراك - رئيس الهيئة الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان - عضوا.



٭ د.عبدالله الفرس - رئيس قسم الباطنية بمستشفى الصباح - عضوا.



٭ د.محمد الغنيم - اختصاصي أول أطفال بمستشفى الأميري - عضوا.



مادة ثانية: تختص اللجنة بمتابعة ومراجعة قوائم الأدوية المرفقة للقرار الوزاري 365 لسنة 1997 وتعديلاته، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية لرفعها للجنة الرئيسة للأدوية، تمهيدا لإعداد مشروع قرار وزاري يتم بموجبه اعتماد وإقرار توصيات اللجنة المذكورة.



مادة ثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.



مادة رابعة: للجنة دعوة من تراه من غير أعضائها من المختصين في مجالها للاستئناس برأيه دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت ويسري على اجتماعاتها ونظام عملها أحكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2016.



مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 2023/1/2 ولمدة سنة.