أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح رئيسا تنفيذيا للمشاريع الاستراتيجية للمجموعة، حيث سيكون لهذا المنصب دور مهم بخلق قيمة أكبر لمساهمي شركة المشاريع بفضل خبرته الكبيرة ومعرفته الواسعة في قطاعي الصناعة والكيماويات البترولية اللذين أصبحا جزءا مهما ضمن محفظة الشركة، بالإضافة إلى خبرته في قطاع الاستثمار.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «إننا سعداء بانضمام الشيخ صباح إلى شركة المشاريع في منصب الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية للمجموعة. سيكون للشيخ صباح بفضل خبرته الواسعة في عمليات الشركات التي أصبحت ضمن محفظة شركة المشاريع عقب الاندماج، دور فعال في الجهود التي نبذلها لتعزيز الأداء عبر أنشطتنا في قطاعي الصناعة والكيماويات البترولية. كما سيعمل بشكل وثيق مع أعضاء الإدارة التنفيذية لوضع الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة».



بدوره، قال الشيخ صباح محمد عبدالعزيز: «يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت في هذه المرحلة المهمة جدا، وأتطلع إلى العمل مع الشيخة ادانا وفريقها التنفيذي لوضع وتنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيمها».



وتولى الشيخ صباح قبل انضمامه إلى شركة المشاريع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في عام 2022، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2022.



وحاليا يشغل رئيس مجلس إدارة شركة المباني المتحدة والشركة المتحدة للمشروعات النفطية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة. وشغل الشيخ صباح العديد من المناصب التنفيذية وعضويات مجالس إدارات شركات استثمارية وصناعية منذ عام 2006. يحمل الشيخ صباح درجة البكالوريوس في الإدارة والتنظيم من جامعة الكويت.