أعلن بنك وربة عن مشاركته في معرض وظيفتي، الذي يعد أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت ويعقد على مدار 3 أيام في الفترة من 5 حتى 7 الجاري في أرينا 360 مول، وتأتي مشاركة بنك وربة تأكيدا على حرصه المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعيا نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع المصرفي، ويهدف معرض «وظيفتي» الذي تنظمه شركة كويت زون للموارد البشرية إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد: تنسجم مشاركة بنك وربة وتواجده الدائم في مختلف المعارض المهنية والوظيفية السنوية التي تنظمها العديد من الجهات مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز دعائم الاستدامة وخاصة في جانب المسؤولية الاجتماعية وبما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني، وأوضحت الرشيد أن المعارض الوظيفية تشكل منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج من أجل الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى البنك، بالإضافة إلى سعيه نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك.



وأكدت الرشيد أن بنك وربة يعد الخيار الأمثل لحديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد بما يتميز به من موارد وبرامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية وتسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.