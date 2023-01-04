المزرعة النموذجية ذات الـ 50 ألف م2 ستواصل إنتاجها الثمري على مدار العام

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة عن توجه لتطبيق «المزرعة النموذجية» على سائر مزارع الكويت سواء تلك المخصصة للأمن الغذائي أو مزارع الأفراد، وذلك ضمن خطة متكاملة لتنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذا التوجه الذي يرتكز على دراسات علمية متخصصة في الزراعة الحديثة لمواجهة ندرة المياه وتقلبات الطقس، سيحقق نتائج غير مسبوقة على صعيد الاكتفاء الغذائي في الدولة.



وقال القريفة في تصريح صحافي إن أبرز ملامح هذا التوجه يتمثل في الاستفادة من المياه المعالجة، والاعتماد على مضخات المياه والخزانات الكبرى لتوزيعها على المزارع التي لا تصلها المياه وعمل شبكات لهذه المزارع وإنهاء لمعاناة المزارع من شح المياه، مشيرا إلى أن المزرعة النموذجية ذات الـ 50 ألف متر مربع ووفق هذه الخطة، ستواصل إنتاجها النباتي الثمري على مدار العام بمخصص 15 ألف متر مربع، إلى جانب إنتاجها للأعلاف الخضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، وفي الوقت نفسه ستتمكن المزرعة النموذجية من الإنـــتاج الحيواني فضلا عن نظـــام الاستزراع السمكي.



وبين أن توجه مجلس الوزراء لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة خلال المرحلة الراهنة يتطلب جهودا مكثفة لتغيير الصورة النمطية للزراعة في الدولة والنهوض بها إلى أحدث الابتكارات العلمية لاسيما في بلادنا التي تشهد تقلبات مناخية وطقسا حارا في أغلب أشهر السنة.