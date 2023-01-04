تشارك «ايكيا»، العلامة التجارية الرائدة في عالم الحياة المنزلية، في معرض التوظيف الوطني «وظيفتي»، الذي سيقام في «الأرينا كويت»، خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير، وسوف تستعرض «ايكيا» قيمها وثقافتها، وشغفها بالحياة داخل المنزل الذي يجعلها إحدى العلامات التجارية الأكثر تفضيلا في الكويت. بهذه المناسبة، قال مدير إدارة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية في «ايكيا الحميضي» سيرجيو مارتينيز: إن مشاركتنا في معرض «وظيفتي» تأتي من إيماننا الحقيقي بالمواهب الشابة في الكويت وقدراتها على قيادة المستقبل ومن خلال هذه المشاركة نتطلع إلى لقاء الشباب ممن لديهم شغف تجاه الحياة داخل المنزل وخدمة العملاء، للانضمام إلى بيئة عملنا الديناميكية والإبداعية، وسيكون فريق «ايكيا» متواجدا للتحدث عن فرص الانضمام إلى «ايكيا» والعمل في أقسام مختلفة.



وأضاف مارتينيز: نؤمن بأن كل شخص لديه موهبة خاصة، وننظر إلى الأمور بإيجابية وتفاؤل، ونطبق ذلك في كل ما نقوم به، كما نؤمن بأن التنوع والمساواة وتكافؤ الفرص تزيد من فهمنا لعملائنا ولبعضنا بعضا. نحن نعمل على تمكين وتطوير مهارات فريق عملنا من خلال التدريب المكثف أثناء العمل، والوصول إلى بيئة عمل متنوعة وعالمية.



وتابع: في ايكيا كل وظيفة مختلفة، وكل يوم مختلف. إذا كنت من محبي التحدي، تفضل بزيارتنا في معرض «وظيفتي». وتقدم «ايكيا» الأثاث المنزلي ذا الجودة والتصاميم الجميلة والعملية، ودائما بأسعار تناسب الجميع. وتراعي ايكيا في إنتاجها المعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة، هناك عدة شركات لملاك مختلفين يعملون لعلامة «ايكيا» التجارية، وجميعهم يتقاسمون الرؤية ذاتها «من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس».



و«ايكيا» شركة سويدية رائدة في مجال الأثاث المنزلي منذ العام 1943 وافتتحت أول معارضها في الكويت عام 1984 واليوم لدى شركة الحميضي المحدودة ثلاثة معارض في الكويت: ايكيا الأفنيوز، ايكيا 360، ايكيا العاصمة مول.