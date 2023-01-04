عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح اليوم اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والذي يقارب عددهم الإجمالي 45227 طالبا وطالبة، منهم 26700 طالب وطالبة في القسم العلمي و17364 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، كما يبلغ عدد المتقدمين من التعليم الديني 1163 طالبا وطالبة ويفتتح طلب العلمي امتحاناتهم بمادة الرياضيات بينما يقدم زملاؤهم في القسم الأدبي اختبار اللغة الفرنسية.



واستعدت وزارة التربية جيدا للاختبارات من خلال توفير الأجواء المناسبة للطلبة وفق اللوائح والنظم المعمول بها وتذليل أي صعوبات وعوائق قد تواجههم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وتهيئة الجانب القيمي والتوعوي الذي يعد أحد أهم الركائز في محاربة الظواهر السلبية.



وأكد مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» استعدادات المنطقة بمدارسها المختلفة للاختبارات وفق خطة موضوعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية انه تم توزيع رؤساء لجان الاختبارات حسب اعتماد الوكيل للكشوفات مع التنبيه عليهم في الالتزام والتقيد باللوائح والنظم الخاصة بلائحة الامتحانات وعدم السماح بدخول الأجهزة النقالة للملاحظين في القاعات مع توزيع المراقب المقيم على جميع المقار مشيرا إلى انه تم توفير مدرستين بنين وبنات في كل منطقة سكنية من المرحلة المتوسطة تحسبا لأي ظرف طارئ في الأحوال الجوية، حيث ستكون المدرستان جاهزتين لنقل الطلبة في حال استدعت الضرورة.



وذكر ان إجمالي عدد طلبة الصف الـ 12 بمدارس الفروانية يبلغ 9 آلاف و526 طالبا وطالبة منهم 5 آلاف و414 في القسم العلمي و4 آلاف و112 طالبا وطالبة في القسم الأدبي لافتا إلى توزيعهم على 28 مقار للاختبارات.



وبين العجمي انه تم التنسيق مع مدير أمن الفروانية العميد صلاح الدعاس لتوفير دورية شرطة ثابتة عند كل مدرسة لحفظ الأمن، مبينا ان المنطقة تقوم ببث رسائل توعوية تشجيعية للطلبة عبر مواقع المدارس الإلكترونية.



من جانبها، أوصت الاختصاصي النفسي في ثانوية الربيع بنت معوذ (بنات) د.فجر الهلبان أولياء الأمور والطلبة خلال الفترة المقبلة لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر، بمجموعة من النصائح التي تساعدهم على تخطي فترة الاختبارات بدون قلق وتوتر.



وذكرت الهلبان أنه على أولياء الأمور ضرورة تخفيف حدة التوتر والضغط النفسي الذي يصيب الطالب في تلك المرحلة مهما كانت النتيجة التي سيحصل عليها، لأن الطالب بذل كل ما في وسعه خلال فترة الدراسة.