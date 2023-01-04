أعلن اتحاد رفع الأثقال أن المنتخب الوطني للعبة أحرز 29 ميدالية متنوعة في بطولتي غرب آسيا التاسعة وكأس قطر الدولية للرجال والسيدات المقامتان حاليا بالعاصمة القطرية (الدوحة) بواقع 15 ميدالية لمنافسات السيدات و14 للرجال.



وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار إن هذه الحصيلة القياسية تعد إنجازا مستحقا، مؤكدا أن الاتحاد والجهازين الفني والإداري للمنتخب سيواصلون عملهم لإعداد لاعبي ولاعبات «أزرق الأثقال» بما يكفل لهم تحقيق المزيد من الألقاب الدولية مستقبلا. وأشار إلى أن الإنجاز في منافسات السيدات جاء عبر اللاعبات أبرار الفهد بثلاث ميداليات ونورة العبيدان بثلاث ميداليات، وسارة الهندي بثلاث ميداليات برونزية وسهام السيف بثلاث ميداليات فضية ليالي مصطفى بثلاث ميداليات برونزية.