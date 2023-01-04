أعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن غضبه من أداء حكم مباراة الفريق أمام برينتفورد (1-3) ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وواصل «الريدز» إهدار النقاط، حيث فرط في 23 نقطة هذا الموسم، كما حقق برينتفورد أول انتصار له على حساب ليفربول منذ عام 1938. وقال كلوب في تصريح لـ «سكاي سبورتس»: «ليست لدي فكرة عن الهدف الثالث، ففي هذا الموقف عندما تركض بسرعة كبيرة وتتلقى دفعة من الخلف، تفقد الاتزان وتسقط». وأضاف: «رأي أتويل (حكم اللقاء) أن هذه ليست مخالفة، واختفى حكام تقنية الفيديو خلف عبارة (ليست واضحة)، الهدف الثالث مخالفة واضحة ولا أحترم ذلك القرار».



وتابع: «كان لدينا اجتماع قبل بداية الموسم، وتم إخبارنا بأن الحكام سيصفرون في المخالفات، لكن هذا لم يحدث، المخالفة تبقى مخالفة والدفع يبقى دفعا، وعندما يرى الحكام ذلك، تتوقع أن يطلقون الصافرة».



وأتم: «أعرف أن البعض سيرى أن ذلك عذرا، لكن لا، كنت أتوقع ما هو أفضل من الفريق، استقبلنا الهدف الأول في الوقت الذي كان يجب أن نتقدم (2-0) بفرصتين هائلتين لداروين (نونيز) وكوستاس (تسيميكاس) أمام المرمى مباشرة».



من جهته، قال ظهير ليفربول، أندرو روبرتسون، في تصريحات نقلها موقع «بي بي سي»: «بالنسبة للجماهير المتواجدة في منازلها أو في الحافلة عقب صافرة النهاية وعائدة لليفربول، هذا ليس جيدا».



وختم: «تحدثنا عن أهمية ثبات المستوى، لكن لم نصل إليه بعد، الأمر يبدو كما لو كنا نتخذ خطوة للأمام ومن ثم نتراجع إلى الوراء مرة أخرى، وهذا يصعب من تسلق جدول الترتيب لسوء الحظ». وسجل ثلاثية برينتفورد مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي بالخطأ في مرماه (19)، ويوان ويسا (42)، وبريان مبيومو (84)، بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد أليكس أوكسليد تشامبرلين (50).



بتلك النتيجة، رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 28 نقطة في المركز السادس.



وتستكمل المرحلة اليوم، حيث يلتقي ساوثمبتون مع نوتنغهام فوريست، وليدز يونايتد مع وست هام، وكريستال بالاس مع توتنهام، وأستون فيلا مع ولفرهامبتون.