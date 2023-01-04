سعود عبد العزيز

حددت قوة الإطفاء العام نصائح متعلقة باستخدام « الدوة » تحول دون حدوث أضرار بالتزامن مع الأمطار والاجواء الباردة ،ومن بين النصائح والتعليمات عدم إدخال الفحم الى مكان مغلق حتى يكتمل احتراقه بالكامل وعمل التهوية اللازمة في مكان تواجد دوة الفحم لتفادي الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من احتراق الفحم والتأكد من اطفاء الفحم تماماً بعد الاستخدام تفاديًا لتطاير بقايا الفحم وسقوطها على أسطح أو مواد قابلة للاشتعال وإبعاد دوة الفحم عن الأطفال وأي مواد قابلة للاشتعال وعدم ترك دوة الفحم مشتعلة فترة النوم ويفضل إخراجها خارج الخيمة.

يشار إلى أن آخر حادثة بسبب استخدام «الدوة »نشرتها «الأنباء» امس الأول وتعلقت بإصابة فتاتين باختناق خلال الاحتفال برأس السنة في مزرعة بالعبدلي .