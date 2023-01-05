

استأنف ميلان الدوري الايطالي، بعد فترة توقف دامت 7 أسابيع بسبب مونديال قطر، بفوزه 2-1 على مضيفه ساليرنيتانا أمس في انطلاق منافسات المرحلة الـ 16، سجلهما البرتغالي رافايل لياو (10) وساندرو تونالي (15)، فيما أحرز البديل فيديريكو بوناتسولي هدف أصحاب الأرض (83)، وبذلك عزز حامل اللقب وصافته مع 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر الذي حل على إنتر الخامس في وقت متأخر أمس في قمة المرحلة.



كما حقق سمبدوريا فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه ساسوولو 2-1 بهدف «أكروباتي» جميل لمانولو غابياديني (25) فيما أضاف توماسو أغويلو الثاني (28)، بينما أحرز دومينيكو بيراردي هدف أصحاب الارض الوحيد من ركلة جزاء (64).