«الأرصاد»: الأجواء ستتحسن تدريجياً اليوم والطقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة ليلاً



عاطف رمضان و«كونا»



توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن تستمر الحالة المطرية التي تشهدها الكويت حتى ظهر اليوم الخميس على فترات متقطعة.



وقال القراوي لـ «كونا» أمس إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.



وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار «ديمة» خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط في الرياح تتجاوز سرعتها الـ 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام، متوقعا ان تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار اليوم، حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.



هذا، وتواجدت فرق الطوارئ التابعة لوزارة الاشغال العامة في عدة مواقع أمس لضمان عدم تجمع مياه الامطار في الطرق الداخلية استعدادا للحالة المطرية التي تشهدها البلاد.



وناشدت «الأشغال» رواد الطرق اخذ الحيطة والحذر، معلنة تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الواتساب 93333150 او الاتصال على الرقم 150.



بدورها، دعت وزارة الداخلية أمس المواطنين والمقيمين إلى الالتزام وتوخي الحذر إثر هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد حاليا وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق. وناشدت في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ 112 لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية، مؤكدة على جاهزية أجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.



في السياق ذاته، ناشدت قوة الاطفاء العام المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد وسقوط أمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة الى غزيرة، مطالبة الجميع بعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 إذا دعت الحاجة لذلك.