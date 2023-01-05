دارين العلي



أكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري أن الفريق قام بعمل حملات موسعة على الحيازات الزراعية في محافظتي الفروانية والعاصمة بالتنسيق مع الهيئة العام للزراعة والثروة السمكية.



ولفت الشمري في تصريح صحافي الى أن الحملة المقبلة ستستهدف مزارع العبدلي حيث ستنفذ عددا من الجولات التفتيشية لرصد التعديات على الشبكة الكهربائية. وأوضح انه تم قطع التيار عن الحيازات المخالفة التي ثبت أنها غيرت نشاطها من حيازة زراعية الى مستودعات لتخزين المواد المختلفة ومنها الخطرة.



وحذر الشمري من اي تعديات على الشبكة المائية او الكهربائية لأن الفريق لن يتوانى عن مخالفة اي من يثبت تعديه على الشبكة.