منصور السلطان



قدمت مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي ولجنة الدفاع المدني عرضا للإيجاز الخاص بتمرين «تعاون 1» 2023 الذي سينطلق في 5 فبراير المقبل بمشاركة الجهات العسكرية والهيئات المدنية المعنية.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إن هذا التمرين يأتي انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة المشرف العام على القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الشيخ طلال الخالد وتحت رعاية وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور البرجس.



وأوضح البيان أن التمرين يأتي كذلك في إطار حرص القيادة الأمنية بالوزارة على تكثيف واستمرار التمارين المشتركة بين الجهات العسكرية والمدنية لتعزيز التعاون المشترك بينهم في إدارة الأزمات بالحالات الطارئة والقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه كما تعمل التمارين على توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتعزيز كفاءة الأفراد.



ونقل البيان عن مدير تمرين (تعاون 1) العقيد متعب العصيمي تأكيده على أهمية دور القيادة التنسيقية في تفعيل العمل الأمني المشترك بين الجهات العسكرية والجهات المدنية في الحالات الأمنية الطارئة.



وعرض الإيجاز النهائي للتمرين وقدم شرحا للأحداث والسيناريوهات التي سيتم التعامل معها وآليات التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة لتحقيق الهدف المنشود وهو حماية الأمن الداخلي للبلاد.



هذا، وحضر الاجتماع رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي بالوكالة اللواء الركن د.غازي الشمري ومدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف م.صالح الفداغي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت م.عبدالوهاب المذن وعدد من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المعنيين، حيث أكد الحضور ضرورة تحقيق أقصى مستويات الاستفادة من تلك الخطط التدريبية لرفع القدرات الأمنية وتعزيز جاهزية الجهات المشاركة لمواجهة التحديات والظروف المختلفة وتكثيف الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة لإبراز العمل الأمني المشترك وتوحيد المفاهيم بين الجهات المشاركة لحفظ الأمن.