محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تخطط لترسية عقدين لمشروعين نفطيين رئيسيين قبل نهاية العام، وتقدر قيمتهما الإجمالية بنحو 1.35 مليار دولار حسب ما نقلته عن مصادر مطلعة في القطاع النفطي.



وأشارت المجلة الى ان هذين المشروعين يعتبران من المشاريع القليلة المهمة في قطاع النفط والغاز التي سيتم ارساؤها في البلاد هذا العام.



وتبلغ تكلفة المشروع الاول المعروف باسم EF/ 2058 نحو 650 مليون دولار، ويتركز على توسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف في قطاع النفط والغاز هما EWDP-1 وEWDP-2، يقع المرفق الاول على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة الكويت، اما الثاني فيقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة.



اما المشروع الثاني المتوقع ترسيته قبل نهاية العام فيحمل الرقم المرجعي EF/ 2059 وتقدر قيمته بنحو 700 مليون دولار، ويتعلق بتحديث أربعة من مراكز التجميع ذوات الارقام 1 و2 و11 و19، وتقع هذه المراكز شرقي الكويت.



ونسبت المجلة الى احد المصادر قوله ان هذين المشروعين النفطيين هما أكثر مشروعات النفط التي تجعل المقاولين متفائلين حيال ترسيات العقود النفطية في الكويت في عام 2023.



وأضاف المصدر: «تمت الموافقة على الميزانيات الخاصة بالمشروعين، ويجب أن تصدر المناقصة لتقديم العطاءات في وقت وشيك، علما ان شركة نفط الكويت تخطط لترسية هذين العقدين قبل نهاية العام، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فيجب أن يحدث ذلك».



وقال المصدر: «اما إذا كانت هناك مشاكل فقد يتم تأجيل طرح المناقصة حتى أوائل عام 2024 أو بعد ذلك».



وأوضحت المجلة ان حقول النفط الكويتية ترتبط بشبكة واسعة من مراكز التجميع التي يتم فيها تجميع للنفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق.



وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.



كما تعتبر مرافق التخلص من مياه الصرف جزءا من البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد.



وكان التخلص من المياه المنتجة المصاحبة لاستخراج النفط مصدر قلق لشركة نفط الكويت على مدى عقدين من الزمن على الأقل حتى الآن.