

القاهرة - هناء السيد



توجه د.شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.



وقال المفتي: إن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، فرسالاتهم جميعا تشع من مشكاة واحدة، ودعوتهم هي دعوة المحبة والتعاون من أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي عبادة الله وعمارة الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والعيش المشترك.



من جهته، أعرب قداسة البابا، عن خالص تقديره لحرص المفتي على التفضل بالحضور للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كل عام.