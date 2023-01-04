قام وفد من قوة الإطفاء العام برئاسة نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بزيارة صباح اليوم إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك في منطقة الزور، وكان باستقبال الوفد خالد العوضي نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور وقيادات الشركة .

وتم خلال الزيارة الاحتفال بتسليم ترخيص الإطفاء ل ٢٧ مبنى في اكبر مصفاة في الشرق الاوسط والاطلاع على خطط واستعدادات الشركة في مواجهة الطوارئ والقيام بجولة ميدانية في المصفاة ومشاريع الشركة .



وعبر اللواء خالد عن شكره تعاون واهتمام الشركة وحرصها على اشتراطات السلامة والحصول على تراخيص الاطفاء، آملا ان يكون التعاون نموذجا لغيرها من الشركات .