يخوض ريال مدريد رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على فياريال غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويتشارك «الملكي» مع برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، ويتفوق «البارسا» بفارق الأهداف عن «الملكي»، في حين يحتل «الغواصات» المركز السابع برصيد 24 نقطة.



ويلعب غدا كذلك مايوركا مع بلد الوليد، وإسبانيول مع جيرونا، فيما تفتتح المرحلة اليوم الجمعة بإقامة مباراتين تجمعان إلتشي مع سلتا فيغو، وفالنسيا مع قادش.



وفي مسابقة كأس إسبانيا، عانى برشلونة الأمرّين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 بعد التمديد وبلوغ دور الـ 16.



خاض الفريق الكاتالوني المباراة بتشكيلة قوية ضمت لاعب وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وثلاثي خط الهجوم الهولندي ممفيس ديباي وفيران توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي.



وسجل أهداف برشلونة كل من رونالد أراوخو (4) وعثمان ديمبلي (63) ورافينيا (77) وأنسو فاتي (103)، فيما جاءت أهداف إنتر سيتي عن طريق اوريول سولديفيا بإحرازه «هاتريك» (59 و74 و86).



هذا، ويغيب روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الدوري الإسباني بعد أن أيدت المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية قرار إيقافه لـ 3 مباريات.

وبلغ أتلتيكو مدريد الدور ذاته بفوزه على اوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق إشبيلية فوزا ساحقا على ليناريس 5-0.