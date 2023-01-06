هادي العنزي



واصل الكويت سلسلة انتصاراته في الدوري العام لكرة السلة، بتغلبه على العربي 121-99 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل رصيد الأخضر إلى 13 نقطة.

وفي مواجهة ثانية، فاجأ القرين نظيره الجهراء بالفوز عليه 68-59 في مواجهة جمعتهما على ذات الصالة، ليرفع القرين رصيده إلى 14 نقطة، متساويا مع الجهراء الذي حصل على «نقطة الخاسر» بذات الرصيد، ليعزز الفائز حظوظه بالتأهل ضمن الفرق الستة أصحاب المراكز الأولى، للعب على لقب الدوري.



جاءت مجريات المباراة الأولى بأفضلية للكويت منذ بدايتها حتى الربع الأخير، ولم يمنح المدرب الألماني بيتر شومرز نظيره فرصة للاقتراب من النتيجة، كما أشرك عددا من اللاعبين الشباب لمزيد من الاحتكاك، وتألق في المباراة محترف الكويت جاكوب بولين بتسجيله 32 نقطة، و6 تمريرات حاسمة.



على الجهة الأخرى، جاءت مواجهة القرين والجهراء متكافئة، غلب عليها الجانب الدفاعي، مما أدى إلى ضعف التسجيل، حيث لم يتجاوز الفائز حاجز الـ 70 نقطة!