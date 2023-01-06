

استعاد توتنهام توازنه بعد تعثره في المباراتين الأخيرتين وحقق فوزا ساحقا خارج أرضه على كريستال بالاس 4-0 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، ليواصل سعيه لاحتلال أحد المراكز الـ 4 الأوائل والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وعزز «السبيرز» رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن مان يونايتد الرابع والذي خاض مباراة أقل، فيما تقدم على ليفربول السادس الذي يملك ايضا مباراة أقل بفارق 5 نقاط.



ويدين توتنهام بفوزه الى هدفي المهاجم الدولي هاري كاين (48 و53)، الذي رفع رصيده من الأهداف الى 15 في المركز الثاني بفارق 6 أهداف عن متصدر هدافي «البريمييرليغ» مهاجم مان سيتي النرويجي إرلينغ هالاند، فيما أضاف الهدف الثالث الأيرلندي مات دوهيرتي (68) والرابع الكوري الجنوبي هيونغ- مين سون (72).

وواصل ساوثمبتون متذيل الترتيب عروضه المخيبة للآمال وسقط على يد نوتنغهام فورست بهدف نظيف سجله النيجيري تايوو اونيى (27). وفي معركة المراكز الأخيرة ايضا، تعادل ليدز يونايتد وضيفه وست هام 2-2.



وتعادل ايضا ولفرماهبتون أمام أستون فيلا 1-1 على ملعب الأخير في «فيلا بارك».



وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا بإقامة مباراة قمة تجمع بين مان يونايتد وضيفه إيفرتون على ملعب «أولد ترافورد».



وتستكمل منافسات هذا الدور غدا السبت بإقامة مجموعة من المباريات، لعل أبرزها مواجهة كريستال بالاس مع ساوثمبتون، وتوتنهام مع بورتسموث (الدرجة الثالثة)، وبرينتفورد مع وست هام، وشيفيلد وينزداي مع نيوكاسل، وليفربول مع ولفرهامبتون.