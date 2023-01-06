

القاهرة - محمد صلاح



تسببت الفنانة ياسمين رئيس في أزمة شديدة لصناع مسلسل «بابا المجال» بعدما أعلنت الشركة المنتجة انها أخلت ببنود العقد وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون إخطار جهة الإنتاج مما تسبب في خسائر مالية كبيرة، وعلى الفور تم تقديم شكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم التعاقد مع الفنانة نسرين أمين لتؤدي دور البطولة النسائية بدلا منها بناء على ترشيح المخرج والمنتج والفنان مصطفى شعبان بطل المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل، ويشارك في بطولته: سهر الصايغ وباسم سمرة وسوسن بدر وجومانا مراد، تأليف ورشة كتابة، إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.



كما تشارك نسرين في مسلسل «تحت الوصاية» مع منى زكي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، لتعود إلى دراما رمضان بعد غيابها عن الموسم في العامين الماضيين.