

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية رعايتها لمنتخب الكويت لكرة القدم، كونها الناقل الرسمي للمنتخب، حيث ودعت الشركة وفد المنتخب الكويتي الذي غادر يوم الأربعاء 4 الجاري من مبنى الركاب 4 على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة في البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 الجاري.



وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون ناقلا رسميا للمنتخب الكويتي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي بدورته الخامسة والعشرين الذي تستضيفه جمهورية العراق الشقيق، حيث قامت الشركة بتخصيص طائرة (شارتر) لنقل المنتخب الكويتي لكرة القدم للمشاركة في البطولة المقامة في البصرة بالجمهورية العراقية».



وأضاف البستان: «تحرص الشركة دائما على دعم وتشجيع الرياضة والشباب والذي يأتي أيضا ضمن أهدافها لتنفيذ برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ للخطة الموضوع من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كذلك فإن الشركة لا تألو جهدا في المشاركة بمثل هذه المناسبات كونها إحدى المؤسسات العريقة في الدولة ومن المهم مشاركتها وإبراز دورها المجتمعي والخدمي للمجتمع لرعاية أي أنشطة جادة وهادفة تحمل اسم وطننا الحبيب عاليا».