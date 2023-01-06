

ترأس القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أ.د.مشاري العيفان الاجتماع الرابع لمجلس كلية الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022/ 2023، بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالحرم الجامعي في الخالدية.



ومن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمدرجة في جدول الأعمال مذكرات الشؤون الأكاديمية: اقتراح مشروع ماجستير القيادة التنفيذية في التربية ومذكرة بشأن شمول قرار إعفاء طلبة برنامجي ماجستير الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية من اجتياز مقرر حلقة بحث جميع الطلبة ممن كانوا في فترة سماح في البرامج المعنية خلال الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022، فضلا عن مناقشة التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، ومذكرة بشأن مقترح تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العلمي، ومذكرة بشأن توفير رسائل وأطروحات الدراسات العليا على منصات النشر، ومناقشة توحيد عدد وحدات رسالة الدكتوراه لتصبح 18 وحدة دراسية لجميع برامج الدراسات العليا، ومذكرة بشأن تطوير آلية التحكيم للأطروحات والرسائل.