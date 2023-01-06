عبدالله قنيص



أقدم مواطن شاب على إنهاء حياته شنقا داخل منزل أسرته في إحدى مناطق العاصمة في ساعة متأخرة من يوم امس الاول الاربعاء، فيما تعد أول واقعة انتحار في العام الجديد 2023.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن شقيق المنتحر وهو في العقد الخامس، ذكر أن شقيقه تجاوز الـ30 عاما بقليل أقدم على الانتحار في منزل الأسرة.



وأضاف المصدر: على الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى موقع البلاغ وتم رفع الجثة وفتح تحقيق للوقوف على سبب الانتحار وملابسات الواقعة، وسجلت القضية في مخفر المنطقة تحت رقم 1/2023 بتصنيف جنايات.