

أعلنت Google Cloud عن دخولها في تحالف استراتيجي مع حكومة الكويت لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا التحالف سيتيح للحكومة الاستفادة من تكنولوجيا Google Cloud المبتكرة وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة.



وستعمل Google Cloud في إطار هذا التحالف الاستراتيجي مع حكومة الكويت لرقمنة خدمات المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين. وعلاوة على ذلك، ستشارك Google Cloud حكومة الكويت في تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمعيشة الذكية (Smart living).