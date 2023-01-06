تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة بأكبر وتيرة في قرابة 14 عاما في نوفمبر الماضي، إذ تراجعت الواردات في ظل تباطؤ الطلب المحلي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.



وقالت وزارة التجارة، إن العجز التجاري انخفض 21% إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، والانخفاض بالنسبة المئوية في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير 2009.



وهوت الواردات قيمة 6.4% إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض الواردات من البضائع 7.5% إلى 254.9 مليار دولار.



وتراجعت الصادرات 2% إلى 251.9 مليار دولار، إذ انخفضت صادرات البضائع 3% إلى 170.8 مليار دولار، لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس 2019.