سندان: بلدية الكويت خصصت بالسوق دعماً لأكثر من 114 محلاً للشباب لعرض منتجاتهم مع تقديم كل التسهيلات



حنان عبدالمعبود



أعلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل أبرار المسعود عن إطلاق مجموعة من الأنشطة من خلال «إنجاز هب»، مبينة أن أهمها هو «مهرجان الفريا» للمرة الأولى بالكويت، حيث ينطلق في 25 الجاري ويستمر حتى 30 منه بموقع إنجاز هب في منطقة الري، لافتة الى أن المهرجان يأتي بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الإعلام والسفارة الإسبانية ورعاية إعلامية لجريدة «الأنباء» مشيرة الى أن المهرجان محاكاة للمهرجان الإسباني العتيق.



وقالت المسعود في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاجتماع الذي نظمته مجموعة المستقبل في «إنجاز هب» بحضور مدير العلاقات العامة في بلدية الكويت وبعض المسؤولين وممثلي شركات ومشروعات متوسطة وصغيرة قدمنا خلال الاجتماع عرضا للخطة المستقبلية للمشروع من فعاليات ومهرجانات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للترفيه، مبينة أن الهدف هو تنظيم فعاليات لجذب المجتمع الكويتي والترفيه عن العائلات الكويتية، مضيفة: «ان الكويت تحتاج إلى مثل هذه الأنشطة بقطاع الترفيه الحيوي والذي نتمنى أن ننهض به».



وأشارت المسعود إلى أن المشروع كبير، حيث يتضمن 114 محلا للمشاريع المتوسطة والصغيرة بمختلف القطاعات، إضافة الى مساحات كبيرة لتنظيم الأنشطة المختلفة من المعارض والمهرجانات التي بدأت فعليا بأولى الخطوات وسوف تستمر.



ودعت الجميع لحضور «مهرجان الفريا»، وقالت: «المهرجان يعد تجربة محاكاة للمهرجان الإسباني العتيق، حيث ننقل الفكرة للكويت للمرة الأولى بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الإعلام والسفارة الإسبانية ورعاية إعلامية لجريدة «الأنباء».



وأضافت: «تواجدنا مع نخبة من شركات الاتصالات والتسويق الكويتية والبنوك، والجيد أننا وجدنا قبولا جيدا وترحيبا لمثل هذا المهرجان، حيث سيتواجدون معنا بمهرجان الفريا وكذلك الفعاليات القادمة».



من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة ببلدية الكويت محمد سندان دعم المستثمرين بالقطاع الخاص للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وإقامة فعاليات في المستقبل من خلال أنشطة مختلفة، معربا في الوقت نفسه عن أمله بمشاركة القطاع الخاص بمختلف شركاته بهذا المكان والذي أعد خصيصا لإقامة الأنشطة والفعاليات.



وأضـــاف: «استمتعنــا بالعرض التفصيلي الذي قدمته شركة المستقبل ونأمل تقديم الأفضل، حيث الفعالية التي ستقام نهاية هذا الشهر وتتعلق بالتراث الإسباني وتشمل تقديم المأكولات الإسبانية والمنتجات الإسبانية ونأمل أن تشتمل على أنشطة أكثر.



وحول تسهيلات بلدية الكويت للمشروعات الصغيرة أوضح سندان أن بلدية الكويت خصصت بهذا السوق دعما لأكثر من 114 محلا يقوم الشباب في المشاريع المتوسطة والصغيرة بعرض منتجاتهم وتقدم كل التسهيلات، لافتا الى ان الدعم يأتي كبادرة بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وإشراف مباشر من مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، واختتم معربا عن أمله دائما بتقديم الجديد من خلال هذا الموقع ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص بإدارة الشركة التي تدير هذا السوق.