ناصر العنزي



يبدأ منتخبنا الوطني أولى مهامه في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» بلقاء المنتخب القطري مساء غد السبت ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا البحرين والامارات.



وكان «الأزرق» قد وصل البصرة أمس الاول على متن رحلة خاصة وانخرط في تدريباته مباشرة بإشراف المدرب البرتغالي روي بينتو، حيث شارك جميع اللاعبين المختارين وأظهروا معنويات عالية لتحقيق نتيجة طيبة تعينهم في المنافسة على التأهل للدور المقبل، حيث يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى المربع الذهبي.



وقد اختار بينتو 23 لاعبا لهذه البطولة تضم كلا من: سليمان عبدالغفور، ضاري العتيبي، بدر صعنون، حمد القلاف، بدر جمال، مشاري غنام، حسن حمدان، سلطان العنزي، محمد خالد، خالد ابراهيم، محمد باجيه، فيصل زايد، فهد الهاجري، عبدالله الفهد، مهدي دشتي، بدر طارق، علي خلف، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، شبيب الخالدي، ابراهيم كميل.



ويدخل منتخبنا البطولة بصفوف شابة إلى جانب عناصر الخبرة التي سبق لها اللعب في بطولات خليجية ماضية بإشراف طاقم فني جديد.

وقد خاض مباراة تجريبية مع العراق في الأسبوع الماضي وخسرها بهدف، فيما سيكون الظهور الأول لـ«العنابي» بعد مونديال مخيب على أرضه، بعهدة مدربه الجديد البرتغالي برونو بينيرو الذي سيتولى القيادة، بدلا من الإسباني فيليكس سانشيز الذي تخلى الاتحاد القطري عن خدماته بعد تعرضه لثلاث خسارات موجعة في المونديال.



وعلى مدرب «الأزرق» بينتو وضع التشكيلة المناسبة في مباراة اليوم لتحقيق أول ثلاث نقاط، حيث يلعب المنتخب القطري بالصف الثاني وتحت إشراف المدرب البرتغالي برونو بينيرو بعد مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العالم التي اختتمت في الدوحة مؤخرا، لكنها بالطبع لن تكون سهلة للطرفين «الأزرق والعنابي». وثقتنا كبيرة بتخطي منتخبنا مباراة اليوم بنجاح.



إلى ذلك، تستهل البحرين بقيادة البرتغالي هيليو سوزا الحملة الصعبة للدفاع عن لقبها بمواجهة الإمارات على ستاد الميناء، فيما يقود الارجنتيني رودولفو أروابارينا الإمارات منذ مطلع 2022 بعد إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك نتيجة اهتزاز مستوى المنتخب وتراجع نتائجه، وقد استبعد عن تشكيلته الهداف التاريخي علي مبخوت.



من أجواء البطولة



٭ استكملت البصرة استعداداتها لاستضافة الحدث وسط تدفق مشجعي المنتخبات الثمانية، بعد عقود طال فيها انتظار احتضان العراق البطولة منذ المرة الأولى بالعام 1979 في بغداد، وتعيش مدينة البصرة مظاهر وكرنفالات اجتماعية وتراثية غير مسبوقة، استعدادا لهذا الحدث الكروي حيث يعود إليها أبناء الخليج بعد سنوات طويلة.



٭ قال محافظ البصرة أسعد العيداني: «لحظات تاريخية ستشهدها هذه المدينة وأبناؤها مجددا وهم يلتقون ويستقبلون أبناء دول الخليج العربي، بعد ما كانت في وقت سابق مدينتهم المفضلة للسياحة والتجارة، وملتقى لهم مع أبناء البصرة».

٭ سيكون حفل افتتاح البطولة على ستاد البصرة الدولي، وقد وصفت اللجنة المنظمة بانه سيكون استثنائيا يعكس إرث وتاريخ المدينة وما تتميز به من علاقات حياتية واجتماعية مشتركة مع بقية دول الخليج العربي.



٭ اختير السندباد البحري الشخصية الأسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة الذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصرة، كتعويذة لـ«خليجي زين 25» التي تحكي قصص رحلاته البحرية السبع، وها هو يعود إلى المدينة برحلة ثامنة بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة إلى منتخبات الدول السبع المشاركة.



٭ اتخذت الأجهزة الحكومية تسهيلات متعلقة بدخول مشجعي المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بسهولة حيث تمنح تأشيرات مجانية لهم.



٭ تشهد البصرة إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية أقدمت عليها قيادة العمليات العسكرية في المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تهدف الى تأمين مقرات إقامة الوفود المشاركة في البطولة والمراكز العامة ومناطق المشجعين.



تعديل موعد الافتتاح



أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي تعديلا على موعد افتتاح البطولة اليوم ليكون الساعة 5:45 مساء بتوقيت العراق، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الـ7 مساء، ولقاء السعودية واليمن في الـ9.45 مساء.