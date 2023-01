أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بالسماح بتسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة The University of Edinburgh. وجاء في القرار:



مادة أولى: يُضاف برنامج الدكتوراه تخصص Law في The University of Edinburgh إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2020/40 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.



مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.