ثامر السليم



بالرغم من عودة الدراسة الحضورية بكل المقررات الدراسية بجامعة الكويت، وفي مخالفة جديدة للوائح والقوانين، قام عدد من الأساتذة بتحويل بعض مقرراتهم التي تدرس حضوريا إلى «أونلاين» بالاتفاق مع الطلبة مع انهم يتقاضون رواتبهم كاملة عنها، مما دفع الإدارة الجامعية الجديدة إلى تطبيق سياسة «العين الحمراء» لمعالجة هذه المخالفات.



وفي هذا السياق، أكدت مصادر جامعية لـ «الأنباء» ان إدارة الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل خاطبت عددا من الكليات طالبة قائمة بأسماء الأساتذة الذين قاموا بالتدريس «أونلاين»، مشيرة إلى ان الأسماء رصدت وتم إرسالها الى الكليات التي تفاجأت هي الأخرى وتبين عدم علمها بالتدريس «عن بعد» مع استفادتهم من بدل الإضافي النقدي.



وأشارت المصادر إلى ان هناك محاولات للتعتيم على الأمر و«طمطمة» الموضوع قبل تفاقمه، لكن عميد القبول والتسجيل بالإنابة د.عبدالله الهاجري أصر على تطبيق اللائحة، مبينة ان الموضوع بكامل تفاصيله وصل الى مديرة الجامعة بالإنابة د.سعاد الفضلي التي رفضت مثل تلك التجاوزات، وهناك ضغوطات لسحب الشكوى في مقابل عدم تكرار الأمر مرة أخرى من قبل الأساتذة وتعهدهم بتدريس المقررات حضوريا.



ولفتت المصادر إلى ان عددا من الأساتذة في جامعة الكويت استنكروا مثل تلك التصرفات الدخيلة على المجتمع الجامعي، داعين إلى ضرورة تطبيق اللوائح والنظم بحق الأساتذة ممن تجاوزوا مع الطلبة وحماية المؤسسة الأكاديمية.