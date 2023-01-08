وجه النائب سعود العصفور 9 أسئلة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار وسؤالا إلى وزير التجــارة والصناعة وزير الدولة لشـــــؤون الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن الإدارة العامة للجمارك.



وجاء السؤال الأول كالتالي: لما كانت أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مكونها الأساسي مجموع اشتراكات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ومساهمات الدولة، بالإضافة إلى استثمارات تلك الأموال وعوائدها وهي بالمجمل تعد مملوكة للمتقاعدين، ومن ثم فهي تعامل قانونا معاملة الأموال العامة، وبالنظر للبيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبين أن حجم مديونيات أصحاب الأعمال قد بلغ ما يفوق قيمته (70) مليون دينار كويتي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ إجراءات المؤسسة في تحصيل تلك المديوينات.



2 ـ التقارير الصادرة من الجهات الرقابية سواء الخارجية أو الجهات الرقابية الداخلية عن حجم تلك المديونيات، وسبل تحصيلها، والإجراءات المتبعة نحو ذلك، وعما إذا كانت هنالك ملاحظات قد أثيرت بهذا الشأن.



3 ـ القوانين المنظمة في الدولة لتحصيل مديونيات الجهات الحكومية والقوانين المنظمة في المؤسسة في هذا الشأن، وما مدى التزام المؤسسة في تطبيق ذلك؟



4 ـ إذا كانت المؤسسة قد قامت بتقسيط تلك المديونيات، يرجى موافاتي بالأسس القانونية التي بموجبها قسطت تلك المديونيات، وبالمبالغ المصروفة من دون وجه حق وضمانات الالتزام بالتقسيط.



5 ـ الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة حول ما جاء من ملاحظات الجهات الرقابية، وكذلك أسئلة مجلس الإدارة وتقارير إدارة التدقيق الداخلي حول أسباب تزايد حجم المديونيات ومنها ما تقادم وما هو معرض للتقادم.



6 ـ هل شكلت المؤسسة لجانا أو فرق عمل أو أجرت تحقيقات في شأن تلك المديونيات وصولا إلى أسبابها، عما إذا كان سببها سلوكا إيجابيا أو سلبيا من الموظفين القائمين على تحصيلها من عدمه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكل ما يتعلق بهذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالسبب.



7 ـ هل سبق أن أجرت المؤسسة تحقيقا أو أوقعت جزاء تأديبيا ضد أي من موظفيها نسب إليه إهماله أو تعمده في عدم تحصيل أموالها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكل ما يتعلق بهذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالسبب.



وجاء السؤال الثاني كالتالي: في شأن استثمار الهيئة العامة للاستثمار في بنك غيتهاوس وملاحظات الجهات الرقابية نحوه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من دراسات الجدوى التي بني على أساسها قرار الاستثمار والاستحواذ على بنك غيتهاوس ومدى تطابق هذا الاستثمار مع السياسية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة في بنك غيتهاوس، واسم المدير التنفيذي في الهيئة المسؤول عن بنك غيتهاوس.



2 ـ أعلنت الجهات الرقابية في لندن (fca) عن تغريم بنك غيتهاوس بسبب مخالفته ضوابط غسيل الأموال وإجراءات التدقق على العملاء الذين صنفوا على أنهم أشخاص بارزون سياسيا. فإذا كانت الهيئة تملك حصة في غيتهاوس، هل أجري تحقيق مع عضو مجلس الإدارة الممثل لها في البنك المذكور وكذلك المدير التنفيذي في الهيئة المسؤول عن بنك غيتهاوس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضره ونتائجه.



3 ـ هل توجد شكوى لدى ديوان الخدمة المدنية ضد العضو المنتدب للهيئة متعلقة بأحد موظفي مكتب لندن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى.



4 ـ هل رفعت لجنة شؤون العاملين التقييم السنوي ثلاث درجات لموظف في مكتب لندن بالمخالفة لتقييم الموضوع من المكتب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب الداعية إلى ذلك.



وجاء السؤال الثالث كالتالي:



بشأن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المملوكة لها والرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ من الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار؟ وهل جدد له؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب التجديد، وكشف برواتبه ومستحقاته ومكافآته، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار.



2 ـ من الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار؟ وهل جدد له؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب، وبكشف كامل عن رواتبه ومستحقاته ومكافآته.



3 ـ هل جدد للأشخاص المعينين في مجالس إدارات شركات مملوكة للكويت بعد تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاستثمار في أغسطس 2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء من عينوا أو جدد لهم منذ تعيين مجلس إدارة الهيئة الجديد في أغسطس 2021، وأسباب تعيينهم أو التجديد لهم.



4 ـ هل طبقت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي حتى عشر سنوات فقط؟ يرجى تزويدي بما يثبت عدم تجاوز أي من موظفي مكتب الاستثمار المدة المذكورة.



5 ـ كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الثلاثية للاستشارات (ticq) خلال السنوات العشر الماضية وسيرهم الذاتية.



6 ـ كشف بأسماء جميع المستشارين المتعاقد معهم من الشركة الثلاثية للاستشارات (ticq) خلال السنوات العشر الماضية مع تزويدي برواتبهم ومكافآتهم وسيرهم الذاتية.



7 ـ صورة ضوئية بجميع العقود الموقعة مع الشركة الثلاثية للاستشارات (ticq) خلال السنوات العشر الماضية.



8 ـ كشف بأسماء ومناصب جميع من كان يعمل في الهيئة العامة للاستثمار ويعمل حاليا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مع تزويدي بمنصبه في الصندوق العربي وتاريخ تعيينه.



وجاء السؤال الرابع كالتالي: حول ما أثير أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في شأن تجميد رئيس قطاع الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنقلها من رئاسة قطاع الشؤون القانونية لتكون ضمن طاقم مستشاري الإدارة العامة وتكليف بديل لمنصب رئيس قطاع للشؤون القانونية للقيام بمهام رئاسة القطاع.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب إعفاء رئيسة قطاع الشؤون القانونية من منصبها؟



2 ـ ما الحاجة إلى تكليف بديل عنها في فترة حظر التعيين في الوظائف القيادية؟



3 ـ خبرة البديل المكلف، وخدمته في المؤسسة وما إذا كان هنالك مسؤولون آخرون يفوقونه في مقاييس الخبرة والأقدمية، مع تزويدي بمسيرته الذاتية.



4 ـ مدى اطلاع الشؤون القانونية بالمؤسسة على قضايا المدير العام الأسبق المنظورة بالقضاء الكويتي والخارجي.



وجاء السؤال الخامس كالتالي: نمى إلى علمي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجرت تحقيقا مع مجموعة من الموظفين لأسباب مختلفة متعلقة بتصريحات نواب مجلس الأمة أو اجتماعهم مع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار للتحدث عن طلباتهم بناء على طلب نقابة المؤسسة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ جميع لجان التحقيق الداخلية المشكلة من قبل القطاع القانوني من تاريخ 2022/8/14 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بالأسباب التي دعت إلى التحقيق وإرفاق محاضر التحقيق ونتائجه.



وجاء السؤال السادس كالتالي:ورد في الصحف تقديم بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة شركة رين هاوس السابق إلى النيابة العامة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من البلاغ المقدم.



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار حيال رئيس مجلس إدارة شركة رين هاوس السابق؟ وهل أوقف عن العمل؟



3 ـ من المدير التنفيذي في الهيئة العامة للاستثمار الذي تتبعه شركة رين هاوس حاليا؟



وجاء السؤال السابع كالتالي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة تراجع الموقف القانوني الضريبي للهيئة العامة للاستثمار جراء عضوية العضو المنتدب السابق في المجلس الاستشاري لشركة (دايملر) وضررها على المال العام بمبلغ يتجاوز 177 مليون يورو.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ التقارير الضريبية لمكتب (kpmq) في السنوات الخمس الماضية والجزء الخاص بشركة (دايملر).



2 ـ ما الدراسات الضريبية التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار قبل تبوؤ العضو المنتدب السابق عضوية المجلس الاستشاري لشركة (دايملر)؟



3 ـ هل شكلت الهيئة لجنة تحقيق حين ورود أول تقرير من شركة (kpmq) يوضح تراجع الموقف الضريبي للهيئة العامة للاستثمار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكل لجنة التحقيق ومحاضر اللجنة وقرارها.



4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لوقف أي ضرر على المال العام منذ تبوؤ العضو المنتدب السابق عضوية المجلس الاستشاري لشركة (دايملر)؟



5 ـ تاريخ انتخاب العضو المنتدب السابق في المجلس الاستشاري لشركة (دايملر).



6 ـ تاريخ انتهاء مدة العضو المنتدب السابق الذي تبوأ عضوية (دايملر) في الهيئة العامة للاستثمار.



وجاء السؤال الثامن كالتالي:بشأن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في شركة (سانت مارتن) وملاحظات الجهات الرقابية بشأن ذلك الاستثمار، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة والجهاز التنفيذي.



2 ـ جميع الملاحظات من الجهات الرقابية بشأن شركة (سانت مارتن).



3 ـ هل استثمرت شركة (سانت مارتن) في أي عقار خلال السنوات الثماني الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



4 ـ هل زادت نسبة العقار الشاغر في شركة (سانت مارتن) تحت إدارة الرئيس التنفيذي للشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف عن نسب الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية عن كل عقار مدار على حدة من قبل شركة (سانت مارتن) وشركة (فوستر لين).



5 ـ الصفقات التي أبرمتها الشركة في السنوات الثماني الأخيرة.



6 ـ ما الجهة التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار التي تشرف على استثمارات الشركة؟



وجاء السؤال التاسع كالتالي:صرحت المؤسسة العامــــــة للتأمينــات الاجتماعية بشأن إنهاء عقد عضو مجلس التأديب (رئيس قطاع الموارد البشرية) بسبب شكاوى من موظفي المؤسسة تتعلق بسوء الإدارة والتعسف باستخدام السلطة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ ما الشكوى المقدمة ضد رئيس قطاع الموارد البشرية؟ وهل حققت المؤسسة معه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضر اللجنة وقرارها.



سؤال إلى وزير التجارة والصناعة



يرجى تزويدي بالآتي:



ـ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة شؤون الموظفين في الإدارة العامة للجمارك منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع صورة ضوئية لمحاضر الاجتماعات.