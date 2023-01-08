وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيــــــري، جـــــاء كالتالــي فــي بدايـــة شهر سبتمبـر الماضي أعلنت الهيئــة العامة للرياضة فــي حساباتها الرسميــة في مواقع التواصل الاجتماعــي عن أن وزيــر الإعــلام والثقافــة ووزيــر الدولــة لشـؤون الشبــاب قد شكل لجنة تقصي حقائق لفحــص ومراجعة كــل الشكاوى المتعلقة بالهيئـــة، إضافــة إلــى البيانــات والمستنـــدات والادعــاءات والأحكــام القضائيـــة فــي كل شكوى.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- قرار تشكيل هذه اللجنة، وأسماء أعضائها، والجهات التي يخالفونها؟



2- صورة ضوئية من جميع القضايا والشكاوى التي بحثت في اللجنة مع مستندات هذه الشكاوى، وما القرارات المتخذة في كل قضية وشكوى؟



3- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات هذه اللجنة.



4- ما الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى المقدمة وثبتت صحتها.