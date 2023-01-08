عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الأنباء» عن ان وزارة التربية وفي إطار خطتها لعملية التكويت في الوظائف الاشرافية التعليمية ستقوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني وعقب انتهاء اجازة منتصف العام بسحب رئاسة القسم مما يقارب 200 معلم وافد، مشيرة الى انها ستقوم بإسناد مهمة رئيس القسم للكويتيين الذين ينتظرون دورهم في الترقية.



وأوضحت ان الوافد سيعود لعمله السابق معلما وليس رئيس قسم، لافتة الى ان هناك الكثير من الكويتيين الذين اجتازوا مقابلات الترقي بنجاح منذ عدة سنوات وعلينا فسح المجال امامهم للترقي وعدم عرقلة طموحهم وهدفهم في خدمة العملية التعليمية.



إلى ذلك، تعود عجلة اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الثاني عشر اليوم الأحد للدوران بعد انتهاء عطلة نهاية الاسبوع، حيث يقدم طلبة القسم الادبي امتحان قضايا البيئة والتنمية المعاصرة بينما يؤدي طلبة العلمي اختبار الفيزياء.



وتواصل وزارة التربية جهودها للحفاظ على سير عملية الاختبارات من خلال لجانها المختلفة وكنترولها الذي يعمل على الفترتين صباحية ومسائية في الفيحاء والقادسية.



وعن آخر اختبار قدمه طلبة القسمين العلمي والأدبي، قال النائب الثاني لرئيس عام الامتحانات في كنترول القسم الأدبي مدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري إن عدد الطلاب الذين ادوا اختبار مادة اللغة العربية في القسم الأدبي بلغ 16128 طالبا وطالبة، وبلغ عدد حالات الغياب 1236 حالة، وعدد حالات الحرمان 191 حالة، كما بلغ عدد الحضور في التعليم الديني 1033 طالبا وطالبة، وبلغ عدد حالات الحرمان 7 حالات، وبلغ عدد حالات الغياب 48 حالة.



وتابع الظفيري أن الأمور مطمئنة وعملية التصحيح تسير بيسر، وسيتم الانتهاء منها خلال يوم.



وتمنى الظفيري النجاح والسداد لأبنائه الطلاب والطالبات.



من جانبها، أكدت الموجهة الأولى لمادة اللغة العربية بمنطقة حولي التعليمية ورئيسة لجنة تقدير الدرجات في كنترول القسم الأدبي نوير المطيري على تلقي ردود أفعال جيدة من قبل أولياء أمور الطلاب على الاختبار الذي كان في مستوى الطالب المتوسط، وراعى المهارات المقررة على المتعلم خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى بدء عملية التصحيح وسيرها بسهولة ويسر، وقد تم توزيع الأوراق على اللجان والمراقبات لإتمام عملية التصحيح.