القاهرة - سامي عبدالفتاح



فجر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الأجواء داخل فريق كرة القدم، بعدما أعلن عن تعاطي لاعبي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة المخدرات، ثم أشار في تصريحات لاحقة إلى انتهاء الأزمة مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق، وعرض اللاعب للبيع، وجاءت هذه الأزمة بعد الخسارة أمام اسوان والتعادل مع الداخلية، مما أفقد الفريق 5 نقاط في المباراتين.



وقال مرتضى منصور عبر قناة النادي: أتمنى من جمهور الزمالك، قبول اعتذار عبدالله جمعة، لما بدر منه قبل مباراة الفريق أمام الداخلية ببطولة الدوري.



إلى ذلك قرر مجلس إدارة الزمالك ضم إسماعيل يوسف للجهاز المعاون للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، بديلا لأسامة نبيه الذي اعتذر في وقت سابق عن عدم الاستمرار مع الفريق.



وتستكمل اليوم الجولة 12 من مسابقة الدوري بأربع مباريات، فيستضيف حرس الحدود فريق الإسماعيلي، والبنك الأهلي فريق اسوان، كما سيكون فاركو ضيفا على سموحة، والمقاولون ضيفا على طلائع الجيش.