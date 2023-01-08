«التجارة»: تثبيت أسعار المنتجات الغذائية.. وأي طلب بالزيادة سيُرفض

«اتحاد الجمعيات» لـ " التعاونيات" : لا تعتمدوا أي أصناف جديدة من دون صدور تعميم .. ولاتوجد موافقات على زيادة الأسعار

بالفيديو.. مجلس الوزراء: اتفاقية شراكة استراتيجية بين دولة الكويت و شركة Google Cloud لدعم التحوّل الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية

ساعتان للدوام المرن ودوام الموظف 6 ساعات وامتداد العمل من 7:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً





مريم بندق



كشفت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، عن وجود توافق حكومي - نيابي على زيادة معاشات المتقاعدين وإقرار سلم الرواتب الجديد لزيادة رواتب الموظفين المستحقين الذين لم يحصلوا على أي كوادر أو بدلات وتوحيد رواتب الموظفين الأساسية في جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات، سواء للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين.

وأكدت أن توافق السلطتين على هاتين الخطوتين الأساسيتين، اللتين بموجبهما سيكون السقف الأدنى لرواتب المتقاعدين ألف دينار، يحتم استكمال الحوار للتوافق على شرائح الزيادة للمتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على ذلك، إلى جانب دعم الفئات التي تعاني ظروفا معيشية صعبة مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني يعلن رسميا على لسان الحكومة وليس النواب.

وأشارت إلى ضرورة استعجال استكمال حوار السلطتين والوصول إلى اتفاق يمكن الحكومة من إدراجها في ميزانية الدولة الجديدة 2023 ـ 2024 التي حسب الدستور ترفع إلى مجلس الوزراء قبل شهرين من موعدها.

هذا، ولفتت المصادر إلى ان المواطن الذي يعاني فعليا من ظروف معيشية صعبة، خصوصا المقترضين المتعثرين والفئات مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت، يناشد استكمال الحوار الحكومي - النيابي ويتطلع إلى عدم إحداث أي خلافات في وجهات النظر تعرقل التوافق، خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يفتح قلبه وذراعيه لتقبل الرأي الآخر، بل هو شخصيا من تواجد في الميدان ليستمع إلى مطالب المواطنين، وتمنى في تصريح صحافي أن ينجح مع المجلس في معالجة المطالب الشعبية، ووافق على طلب الإفراج المشروط عن قبيلة شمر، وليس أدل على كرم الحكومة من موافقة مجلس الوزراء على زيادة 50% في مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج بعد ان كان الطلب زيادة 25%.

وشددت مصادر أخرى على أن المطلوب من النواب بعد استكمال الحوار إلزام الحكومة بإعلان تاريخ لتنفيذ الزيادات وليكن النواب بعد ذلك في حل من التعهد معها، على ألا يعلن ذلك على لسان النواب بل يكون على لسان الحكومة وينشر على حساب الناطق الرسمي لها.



ساعتان للدوام المرن ودوام الموظف 6 ساعات وامتداد العمل من 7:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً





رأت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، انه من الأفضل أن يتم تقسيم الموظفين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية إلى فريقي عمل، على ألا تقل الفترة المرنة بين دوامهما عن ساعتين حتى يتم تلاشي الازدحام المروري جذريا.

وقالت: يتم تقسيم الموظفين إلى فريقين، على أن يبدأ الفريق الأول عند الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، والفريق الثاني يبدأ من 9:30 صباحا حتى 3:30 عصرا، ويشترط أن يلتزم الموظف الذي يختار أحد الدوامين بالاستمرار مدة لا تقل عن 3 سنوات.

واستطردت قائلة: هذا النظام يضمن استمرار تواجد الموظفين على مدى 8 ساعات، وذلك من 7:30 صباحا حتى 3:30 عصرا مع إمكانية تخفيض ساعات دوام الموظف إلى 6 ساعات بدلا من 7 ساعات المطبقة حاليا.

وألمحت إلى أن هذا النظام يضمن تواجد الفريقين معا مدة 4 ساعات يوميا ما يحقق التنسيق والتعاون والإنجاز، وفي الوقت نفسه يتيح لجميع المواطنين والمقيمين من الموظفين وغيرهم ساعات عمل إضافية لإنجاز معاملاتهم ويخفف الضغط على الموظفين، مشيرة إلى أهمية ترك المجال لبعض جهات العمل في اختيار النظام المرن الذي يتناسب معها، مع إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

«اتحاد الجمعيات» لـ " التعاونيات" : لا تعتمدوا أي أصناف جديدة من دون صدور تعميم .. ولاتوجد موافقات على زيادة الأسعار

«التجارة»: تثبيت أسعار المنتجات الغذائية.. وأي طلب بالزيادة سيُرفض







كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن توافق بين وزارة التجارة وشركات بيع المنتجات الغذائية على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 67/2020 الذي ينص على «تثبيت الأسعار»، لافتة إلى وجود لجنة معنية تتولى دراسة أي مقترحات أخرى في هذا الشأن، مثمنة العمل بقرار تثبيت الأسعار لدى الشركات المعنية، مؤكدة أن أي طلب بزيادة سعر أي منتج سيرفض انتظارا لتقديم اللجنة توصياتها.



وردا على ما نشر حول زيادة قريبة في الأسعار ومنها تحديد أسعار شركة المراعي، أجابت المصادر بأن ما نشر غير صحيح ولم تتلق وزارة التجارة أي طلب بزيادة أسعار منتجات الشركة.



وثمنت المصادر دور مفتشي الرقابة التجارية على الأسعار المعتمدة في الأسواق، مشيرة إلى أنه معروف لدى الجميع أن أي زيادة مصطنعة لأي منتج تسجل مخالفة قانونية.

هذا ونفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجود أي موافقات لزيادة الأسعار، كما أكد الاتحاد على الالتزام بقرار وزارة التجارة رقم ٦٧ / ٠٢٠ ٢ الخاص بتثبيت الأسعار.

كما أهاب اتحاد الجمعيات بالجمعيات التعاونية بعدم اعتماد أي أصناف دون صدور تعميم من الاتحاد بذلك.

«اتحاد الجمعيات» لـ " التعاونيات" : لا تعتمدوا أي أصناف جديدة من دون صدور تعميم .. ولاتوجد موافقات على زيادة الأسعار

نفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجود أي موافقات لزيادة الأسعار، كما أكد الاتحاد على الالتزام بقرار وزارة التجارة رقم ٦٧ / ٠٢٠ ٢ الخاص بتثبيت الأسعار.

كما أهاب اتحاد الجمعيات بالجمعيات التعاونية بعدم اعتماد أي أصناف دون صدور تعميم من الاتحاد بذلك.

بالفيديو.. مجلس الوزراء: اتفاقية شراكة استراتيجية بين دولة الكويت و شركة Google Cloud لدعم التحوّل الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية

تعزيز مهارات أكثر من 5000 كويتي من خلال دورات تدريبية واستفادة أكثر من 110 هيئات حكومية

أعلن مجلس الوزراء عن اتفاقية شراكة استراتيجية بين دولة الكويت و شركة Google Cloud لدعم التحوّل الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية .

وأوضح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في ڤيديو عبر حساب مجلس الوزراء الرسمي على تويتر : نخطو من جديد لتأكيد جهودنا في قيادة التحول الرقمي في دولة الكويت بشراكة استراتيجية مع Google Cloud .

وأضاف : سيتم ذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات "CITRA" و هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "KDIPA "حيث سيتم وضع خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وتخزين البيانات الخاصة بأعمال الدولة في السحابة .

وتابع " جهاز تكنولوجيا المعلومات " كما تعتزم Google Cloud تأسيس مكتب محلي لها في الكويت وانشاء منطقة سحابية متطورة توفر أكثر من 100 منتج من منتجاتها للقطاعين العام و الخاص ، وتعزيز مهارات أكثر من 5000 كويتي من خلال دورات تدريبية لصقل مهاراتهم الرقمية وبحيث يستفيد أكثر من 110 هيئات حكومية وجهة تابعة للدولة من التحول الرقمي وهذه الشراكة تهدف لمواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وتحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.