التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مكتبه بمجلس الأمة مع المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط (IISS) السير توماس بيكيت بمناسبة زيارته للبلاد.



وقدم المدير التنفيذي استعراضا للأنشطة التي يقوم بها المعهد وبرامجه وأهدافه في إثراء مجالات البحوث والدراسات المتقدمة والتدريب والإسهامات التي يقدمها في هذا الإطار لاسيما عبر تنظيمه لأعمال منتدى حوار المنامة السنوي مستذكرا ومثمنا في هذا السياق مشاركة وزير الخارجية الفاعلة في أعمال الدورة الثامنة عشر للمنتدى التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي.



من جانبه، أثنى وزير الخارجية على الدور الذي يقوم به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط في مجال البحوث والدراسات المعنية بسياسات وأمن المنطقة، مشيدا بنجاحات مملكة البحرين الشقيقة في استقطاب جميع المهتمين في الأمن الإقليمي والدولي خلال أعمال منتدى حوار المنامة لفترة قاربت الـ 20 عاما متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة وللمعهد مزيدا من التوفيق والنجاح.



كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشتركة بين الكويت والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.