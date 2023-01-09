استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أشاد سموه بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها خلال فترة توليه منصبه لدعم العمل الخليجي المشترك ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه والتي استحقت كل التقدير والثناء، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى د.وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى «جامعة كرايتون» في الولايات المتحدة الأميركية. وأشاد سموه بمسيرته في المجال الطبي والبحث العلمي الحافلة بالإنجازات، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.