أعلنت رئيسة قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ناهد الشيخ عن فتح باب القبول الفوري لكل حملة الثانوية العامة القديمة والحديثة للراغبين في إكمال دراستهم الجامعية من خلال تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023 المتاح الآن عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.aou.edu.kw في كل من البرامج التالية: برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج إدارة الاعمال بتخصصاتها (المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات، الاقتصاد، الإدارة) وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة، حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما يعادلها الحاصلين على نسبة 60% أو (2.0) في نظام الأربع نقاط فما فوق بشكل فوري. وأضافت: سوف يتم أيضا قبول الطلبة دون نسبة 60% اذا توافرت لديهم خبرة وظيفية مدتها ٤ سنوات، بالإضافة الى توافر شروط القبول في البرنامج (ثانوية تخصص علمي لبرنامج الحاسوب) إضافة إلى أنه يتم قبول الطلبة من جميع الأعمار بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية العامة. ولفتت الشيخ إلى أن خريج الجامعة سيحصل على شهادتين معتمدين، الأولى معتمدة محليا من وزارة التعليم العالي الكويتي (مجلس الجامعات الخاصة) والثانية معتمدة دوليا وفقا لشراكة الجامعة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.