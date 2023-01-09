عبدالعزيز جاسم



وضع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تركيزه على مباراة الإمارات التي ستقام غدا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» لإدراكه تماما أنها الفرصة الأخيرة نحو تكملة المشوار في البطولة، لذلك كان العمل مضاعفا على الجهازين الإداري والفني خلال الساعات الماضية من ناحية التعامل مع اللاعبين من جانبين، الأول تجاوز آثار الخسارة أمام قطر 0-2، والثاني والدور الأكبر فيه للجهاز الفني من خلال تصحيح عدد من الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى بداية من اختيار التشكيلة وإشراك اللاعبين بمركزهم الأساسي كما حدث عندما لعب مهدي دشتي كظهير أيمن وهو لاعب ارتكاز وقبلها أشركه المدرب روي بينتو بمركز الظهير الأيسر. وسيكون المهاجم شبيب الخالدي جاهزا بشكل مؤكد بعدما عانى من وعكة صحية أجبرت المدرب على إشراكه كلاعب بديل.



ومن الأخطاء التي يجب العمل بشكل كبير على تصحيحها الأخطاء الدفاعية المتكررة سواء بالتمركز أو بإبعاد الكرة بصورة سليمة، كما يجب أن تكون هناك سرعة في الارتداد الدفاعي وكذلك في التحول الهجومي لإرباك المنافس وعدم إعطائه مجالا لترتيب صفوفه.



من جهته، قال مدرب الأزرق روي بينتو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة أمام قطر أول من أمس: أبارك لقطر الفوز، وقد حاولنا اللعب سريعا خلال الدقائق الـ 10 الأولى لفرض سيطرتنا وتطبيق ما تم التدرب عليه في الحصة الأخيرة، وفي الشوط الثاني حاولنا تدارك الأمر وصنعنا فرصا ولكن لم نستطع التسجيل.



وأضاف اننا نعمل على معالجة مشاكل الفريق خاصة في الشق الهجومي، وإن تمكن الأزرق من خلق الفرص فيستطيع التسجيل بشكل كبير، وقطر فازت ولكن الحظ ساعدهم كثيرا في الهدف الأول.



وعن حظوظ الفريق عقب الخسارة، أكد بينتو أن المباراة المقبلة أمام الإمارات ستكون بمنزلة نهائي بالنسبة لنا، وعلينا نسيان نتيجة قطر والعمل على تلافي الأخطاء. ورسالتنا للاعبين دائما إيجابية، ونثق بإمكانياتهم، ونسعى لتقديم الأفضل في المستقبل، وقد مر الأزرق بمرحلة غير جيدة من تذبذب في المستوى، وتوليت المهمة منذ شهرين وأحتاج وقتا لترك بصمة مع المنتخب.