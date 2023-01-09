الأزرق لم يستحق الخسارة أمام قطر والأخطاء الفردية كان لها التأثير الكبير

المستويات الفنية متقاربة والسعودية والبحرين الأكثر إقناعاً في الجولة الأولى

أكد المدربان الوطنيان محمد المشعان ومالك القلاف ضرورة الاستفادة من مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) من خلال إشراك لاعبين جدد وفق رؤية فنية وخطة مستقبلية تهدفان إلى تأهيل منتخب أول قادر على المنافسة في الاستحقاقات الدولية القادمة. وذكرا أن أغلب المنتخبات تشارك في البطولة وفق خطة واضحة من خلال إشراك أكبر عدد من اللاعبين الجدد لتطويرهم ورفع جاهزيتهم والاستفادة من المردود الفني في إعداد منتخبات قوية على مستوى القارة.



وقال مدرب نادي النصر محمد المشعان، إن الأزرق ظهر بشكل جيد في أول مباراة له بالبطولة على الرغم من وقوع بعض الأخطاء في الجانب التكتيكي، مؤكدا أن اللاعب الكويتي يمتلك الموهبة الكافية والمعايير الفنية العالية لكنه بحاجة إلى رفع مستوى الانضباط التكتيكي لدى بعض اللاعبين. وأوضح أن قائمة الأزرق تضمنت أسماء جديدة أتت كتغيير جذري ومهم، لافتا إلى أنها «خطوة جريئة» ستكون بحاجة إلى إعداد فني خاص من خلال إجراء مباريات دولية ودية ضد منتخبات قوية وبشكل مستمر.



واعتبر أن المستوى الفني للمنتخبات في الجولة الأولى من البطولة الخليجية كان متوسطا لكنه حقق في الوقت ذاته الأهداف الفنية المرجوة من قبل المدربين، فيما رجح أن وتيرة المباريات ستأخذ نسقا تصاعديا في الجولة القادمة من البطولة.



وتعليقا على مشاركة بعض المنتخبات في البطولة بالفرق الأولمبية أو بغالبية ساحقة من لاعبين جدد، قال المشعان إن ذلك يأتي وفق تصور فني وخطة مستقبلية من شأنها أن تسهم في إعداد منتخب أول قوي من خلال اكتشاف مواهب جديدة تساند الفريق الأساسي وتقوي منظومته، مشيرا إلى مشاركة المنتخبين السعودي والقطري بالفريق الأولمبي رغم امتلاكهما «منتخب أول» قويا على الصعيد الآسيوي.



من جانبه، قال المدرب الوطني مالك القلاف، إن الأزرق لم يستحق الخسارة أمام قطر إلا أن الأخطاء الفردية كانت لها التأثير الكبير في تغيير نتيجة اللقاء، لافتا في الوقت ذاته إلى تسيد الأزرق مجريات الشوط الثاني بأكمله. ورأى أنه كان الممكن أن يخرج الأزرق من أولى مباراته بالتعادل كأقل تقدير لما أتيح له من فرص محققة، مشيرا إلى أنه يمتلك لاعبين واعدين ومواهب صاعدة تحتاج إلى الخبرة الكافية من خلال إقامة المباريات الدولية بشكل مكثف.



وأكد أن قائمة المنتخب الوطني جيدة ويجب الاستفادة منها والسعي الى تأهيل منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات الدولية القادمة باعتبارها تضم عددا من اللاعبين الجدد، مبينا في الوقت ذاته أهمية الاستعانة بلاعبي المنتخب الأولمبي لبناء فريق قوي في المستقبل.



وتوقع القلاف أن يسجل اللاعبان الكويتيان مبارك الفنيني في مركز الجناح الأيمن بخط الوسط والمهاجم شبيب الخالدي حضورا بارزا في البطولة لما يمتلكانه من مقومات فنية عالية وحضور ذهني كبير. وبين أن المستويات الفنية للمنتخبات المشاركة في البطولة متقاربة إلى حد ما.



وأشاد القلاف بالمنتخبين السعودي والبحريني، معتبرا أنهما الأكثر إقناعا في الجولة الأولى من البطولة لما تتميز به البعثتان من استقرار فني وإداري يعزز من حظوظهما في الوصول بعيدا بالبطولة.