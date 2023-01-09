تقدم يوفنتوس الى المركز الثاني مؤقتا، وذلك بعدما اقتنص فوزا بشق الأنفس على ضيفه أودينيزي 1-0 السبت، وذلك في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما صعق مونزا ضيفه إنتر بهدف في الدقائق الأخيرة فارضا عليه التعادل 2-2.



في المباراة الاولى على ملعب أليانز، وقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيالي الذي لعب في صفوف «البيانكونيري» بين 1992 و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الأوروبية قبل ربع قرن.



ويدين يوفي بفوزه الى قائده البرازيلي دانيلو (86) الذي سجل هدفا قاتلا هو الأول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الفوز الثامن تواليا في الـ «سيري أ».



ورفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 37 نقطة، مستغلا تعثر انتر ليوسع الفارق معه الى 3 نقاط، فيما قلص الفارق مع نابولي.



وتجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن، كما فشل أودينيزي في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليا.



وجاء فوز يوفنتوس في افضل توقيت قبل أقل من أسبوع على المواجهة النارية المرتقبة أمام نابولي على ملعب الاخير.



وقال أليغري في تصريح لشبكة «دازن» للبث التدفقي عن المواجهة المرتقبة أمام نابولي: «ستكون مباراة جيدة، لكن دعونا نتقدم خطوة واحدة في كل مرة، لايزال نابولي المرشح الأوفر حظا للسكوديتو لأنه يحتفظ بفارق كبير في الصدارة».



وهو الفوز الثامن تواليا لفريق يوفنتوس، في سلسلة لم تهتز خلالها شباكه بأي هدف.



وتلقى إنتر صفعة قوية بتعادله أمام مونزا 2-2 بعدما سجل الأخير هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع للشوط الثاني. وفشل «النيراتزوري» في التساوي مع ميلان في المركز الثالث وبقي رابعا برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن «الروسونيري».



وحقق فيورنتينا فوزا قاتلا على ضيفه ساسوولو 2-1.



وفي إسبانيا، استعاد ريال مايوركا سكة الانتصارات بفوز قاتل على ضيفه بلد الوليد 1-0، سجله البديل أبدون براتس (90+4)، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة بمنافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم مايوركا الذي خسر أمام خيتافي بهدفين نظيفين في المرحلة الماضية للمركز العاشر برصيد 22 نقطة.



وفي مباراة ثانية تعادل إسبانيول مع ضيفه جيرونا 2-2. وتختتم المرحلة الـ 16 اليوم بلقاء أتلتيك بلباو مع أوساسونا.