كرَّم عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان طالبات قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية المشاركات بالملتقى العلمي الثالث بالرياض بحضور مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية ورئيسة قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية د.فداء الشهوان.



وتم تكريم الطالبتين بشاير الصنيدح الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الخليج في الابتكار العلمي عن مشروع «الحقيبة الذكية» ودلال العتيبي عن مشروع «الثلاجة الذكية».



وأشرفت د.الشهوان على المشروعين، إذ جاء الأول بعنوان «الحقيبة الذكية»، حيث قامت مجموعة من الطالبات بقيادة الطالبة بشاير الصنيدح بتصميم حقيبة سفر بمميزات متطورة ومختلفة عن حقائب السفر العادية ولها ايضا عدة خصائص منها تتبع الوزن والامان، إذ تمكن المسافر من معرفة الوزن دون الحاجة لميزان وتحديد موقع الحقيبة لتيسير سرعة استلامها وحمايتها من السرقة.



أما المشروع الثاني «الثلاجة الذكية» فهو عبارة عن ثلاجة تحسب السعرات الحرارية وتاريخ انتهاء المنتج، إذ يصل للمستخدم اشعار على الهاتف باسم المنتج وتاريخ الانتهاء كما أن الثلاجة تتميز بأمان، إذ إن لها قفلا إلكترونيا باستخدام رقم سري.



يذكر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شاركت في نوفمبر الماضي في الملتقى العلمي والثقافي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض بمشاركة عدد من جامعات ومؤسسات التعليم العالي على المستوى الخليجي، وشاركت الهيئة بمسابقتي «الابتكار والذكاء الصناعي» و«العلوم الإسلامية».